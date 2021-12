Caixa tem linha para financiar energia solar nas residências com taxas a partir de 1,18% ao mês e até 60 meses para pagar - Freepik

Publicado 29/12/2021 10:00

Muito tem se discutido sobre novas formas de geração de energia para ajudar a conter os impactos no bolso e no meio ambiente. Uma dessas saídas é investir na energia solar. Para se ter ideia, a adoção deste sistema em casa pode reduzir em até 95% o valor da tarifa mensal de consumo. Para quem deseja investir na ideia, a Caixa está com uma linha de crédito para pessoa física destinada a financiar sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica. O interessado pode adquirir o sistema próprio de energia e ainda custear a instalação das placas fotovoltaicas. É possível indicar um imóvel próprio ou de outra pessoa, como um familiar, para a instalação e a vinculação da conta de luz.

O crédito pode ser solicitado nas agências do banco em todo o país, com taxas a partir de 1,18% ao mês. O financiamento chega a 100% do projeto, limitado à capacidade financeira do cliente. O prazo é de até 60 meses, com carência de até seis meses para o vencimento da primeira parcela.