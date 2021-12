Setor imobiliário é o terceiro maior em número de participantes de consórcios - Freepik

Setor imobiliário é o terceiro maior em número de participantes de consórciosFreepik

Publicado 30/12/2021 10:00

Considerado uma modalidade de compra programada, o sistema de consórcio tem sido uma alternativa para quem deseja comprar um imóvel ou obter renda, o que se reflete diretamente nos bons resultados do setor. De acordo com balanço da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), o segmento imobiliário é o terceiro maior em número de participantes.

De janeiro a novembro, o estudo indica crescimento de 33,6% nas vendas de novas cotas, alta de quase 40% nos negócios. No período analisado, houve 70,29 mil contemplações, representando potenciais 8,7% de participação no total de 804,66 mil imóveis financiados no período, incluindo os consórcios, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Além disso, nos 11 meses do ano, 3.249 consorciados-trabalhadores, participantes da modalidade, utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para pagar parcelas, quitar débitos, dar lances ou complementar créditos, chegando a R$ 160,85 milhões, de acordo com o Cepas/Caixa.

Vale lembrar que no sistema de consórcio não há cobrança de juros, apenas correção anual das parcelas e do valor da carta para garantir o poder de compra. A linha cobra taxa de administração, fundo de reserva e seguro. Já a contemplação acontece por sorteio ou lance para ter o bem mais rápido. Para quem deseja utiliza o FGTS, é preciso seguir as regras do fundo como ter três anos consecutivos ou não de carteira assinada, não ter imóvel próprio e não ter financiamento pelo SFH (Sistema Financeiro de Habitação), entre outras.