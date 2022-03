Pesquisa aponta alta de 162% no número de financiamentos para imóveis com áreas entre 50m² e 100m² - Freepik

Publicado 02/03/2022 11:12 | Atualizado 02/03/2022 11:13

Brasileiros estão financiando mais imóveis em municípios que não são as capitais de seus estados. Para se ter ideia, o volume de crédito concedido para a compra de moradias nestas localidades cresceu 161% em 2021, de acordo com levantamento do Itaú Unibanco. A alta foi registrada acima da média nas regiões Norte (437%), Centro-Oeste (300%) e Nordeste (280%).



Já com relação ao tamanho da unidade, a procura por imóveis de até 50 metros quadrados (m²) se destacou no período, representando um aumento de 204%. Segundo a pesquisa, embora as unidades compactas tenham se destacado, o desempenho de outras metragens também não foi ruim. Prova disso é a alta de 162% no número de financiamentos concedidos pelo banco para unidades com áreas entre 50m² e 100m².



"Identificamos alguns fatores que podem ter contribuído para essas tendências. Entre eles estão a valorização do metro quadrado e a necessidade de ambientes multifuncionais em meio a um modelo de trabalho cada vez mais remoto ou híbrido. Nesse contexto, boa parcela da população passou a ficar mais tempo nos ambientes residenciais e, então, deu mais valor a esses espaços. Residências em cidades fora de grandes centros urbanos, que proporcionam mais qualidade de vida, se destacaram também", avalia Thales Ferreira Silva, diretor do Itaú Unibanco.

Preço até R$ 200 mil

O estudo identificou ainda que os interessados mostraram maior demanda por moradias com valores mais acessíveis. O crescimento na quantidade de crédito imobiliário foi superior na faixa de preço de até R$ 200 mil, com alta de 170% na comparação com 2020. Os imóveis de alto padrão também tiveram resultado relevante em 2021: o número de financiamentos firmados para a aquisição de moradias com valores acima de R$ 1 milhão cresceu 140%.