Copacabana foi um dos bairros com maior participação no total de unidades vendidas - Freepik

Copacabana foi um dos bairros com maior participação no total de unidades vendidasFreepik

Publicado 04/03/2022 17:17 | Atualizado 04/03/2022 17:17

A venda de imóveis residenciais na cidade do Rio registrou crescimento de 38% no ano passado, na comparação com 2020. Foram 44,3 mil unidades vendidas, o que representa cerca de R$ 32,5 bilhões em negócios. Os dados fazem parte de pesquisa da HomeHub com base na arrecadação do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da prefeitura.



Analisando apenas o quarto trimestre de 2021, a alta nas vendas na Zona Sul foi de 14% ante o mesmo período de 2020, totalizando 2.636 unidades comercializadas e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado de R$ 3,4 bilhões. Já na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes houve queda de -12%, com um total de 1.810 unidades e aproximadamente R$ 2,1 bilhões.



Para Fred Judice Araujo, co-fundador e head de Produto, Marketing e Dados da HomeHub, mesmo com a queda nestes dois bairros da Zona Oeste, o desempenho do setor no período é motivo de comemoração. "O ano de 2021 ficará marcado como um ano de quebra de recordes no mercado imobiliário carioca e mostra como ele é resiliente. Todos os bairros analisados no estudo apresentaram crescimento de pelo menos dois dígitos, atingindo o melhor resultado dos últimos cinco anos em toda a cidade do Rio", analisa Araujo.

Zona Sul em destaque

Segundo o levantamento, os bairros com maior participação no total de transações imobiliárias foram Copacabana com 25,4%, Botafogo (13,1%), Flamengo (12,9%), Leblon (9,1%), Ipanema (8,8%) e Laranjeiras (7,1%).