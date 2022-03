Evento vai destacar a participação feminina no mercado imobiliário - Freepik

Publicado 03/03/2022 16:47

As comemorações do Dia Internacional da Mulher prometem ser especiais para as corretoras de imóveis. Isso porque o Creci-RJ (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro) vai promover no dia 8, terça-feira, a partir das 9h30, uma série de palestras com o tema central “Corretoras de Imóveis, Mulheres Empreendedoras”. O evento seguirá todos os protocolos de segurança para a Covid-19 e será realizado no centro de convenções Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. A abertura será feita pelo presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro. Para participar é necessário doar 1kg de alimento não-perecível na entrada do encontro.

O objetivo é destacar e refletir sobre a participação e o empreendedorismo delas no mercado imobiliário. Vale lembrar que a presença feminina na profissão está em alta. A coluna já mostrou que, segundo dados do Creci-RJ, em 2021 foram 5.033 novos profissionais registrados no Rio de Janeiro, dos quais 44% são mulheres. Para o presidente do Creci-RJ, Marcelo Moura, é sempre importante valorizar as mulheres. “Buscamos um Conselho que esteja atento às pautas mais importantes da sociedade, uma instituição plural e diversa. Dar mais espaço e voz às mulheres é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da nossa profissão, do mercado imobiliário e do nosso país”, observa Moura.

Entre os temas estão marketing imobiliário, novos desafios para o sucesso feminino, o impacto do setor na vida da mulher e imobiliárias na era digital. As inscrições gratuitas podem ser feitas em unicreci.creci-rj.gov.br.