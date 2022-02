Advogada Adriana Ramos - Divulgação

Advogada Adriana RamosDivulgação

Publicado 25/02/2022 00:00

Sofro abusos verbais por parte do meu parceiro. Ele não me deixa sair com meus amigos e me xinga usando palavras de baixo calão. Se eu procurar ajuda, em alguma delegacia, tenho direito a proteção? O que posso fazer para sair dessa situação?(Anônima, Jacarepaguá)

É fundamental ir à Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), especializada em acolher vítimas de violência doméstica para relatar os fatos que sejam entendidos como crimes pela autoridade policial. A orientação é da advogada especialista em direito constitucional e violência contra mulher, Adriana Ramos.



No Estado do Rio de Janeiro, há 14 Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM), sendo duas na capital, localizadas no Centro (Rua Visconde do Rio Branco, 12 – Centro) e em Jacarepaguá (Rua Henriqueta, 197 – Tanque). Caso a vítima não seja da cidade do Rio, a orientação é que se consulte o site da Policia Civil para localizar o endereço mais próximo http://www.policiacivilrj.net.br/dgpam.php



Caso não tenha uma DEAM próxima à sua residência, pode-se buscar qualquer delegacia para registrar o relato das agressões verbais e das demais violências que vem sofrendo, diz Adriana Ramos. Após o relato, poderá ser solicitado que as autoridades policiais encaminhem um pedido de medida protetiva de urgência ao Juizado de Violência Doméstica que, sendo autorizada, o companheiro deverá sair de casa e ser proibido de chegar perto da companheira, da sua casa e do seu trabalho”, orienta o advogado Átila Nunes, do serviço www. reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

