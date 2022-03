Natalie Barbosa, advogada - divulgação

Publicado 21/03/2022 06:00

Sou deficiente auditivo e gostaria de saber se tenho direito ao BPC/LOAS. José Antônio Martins, Ingá – Nitéroi.



A advogada Natalie Barbosa, especialista em Direito Previdenciário, explica que o BPC /LOAS é um benefício fornecido pelo INSS a pessoas idosas ou que tenham alguma deficiência e que estejam em situação de miserabilidade. Para requerer é necessário cumprir esses dois requisitos. Segundo a advogada, os deficientes auditivos de baixa renda têm sim direito a requer o BPC/LOAS. A lei garante que a pessoa com deficiência que não tiver condições de trabalhar e nem outros meios de renda possa receber o valor de um salário-mínimo por mês.

Para requerer o benefício é importante que seja comprovada a condição de deficiência pelo período mínimo de dois anos. Essa prova deve ser feita através de laudos médicos que contenham a CID (Código Internacional da Doença) da deficiência. Também demonstrar o grau da deficiência. Estas informações podem ser solicitadas ao médico.



Além disso, é necessário estar inscrito no CadÚnico, o cadastro de programas sociais do governo. O deficiente auditivo deve solicitar ao INSS no site Meu INSS ou pelo 135, somente depois será marcada uma perícia para comprovar a situação de deficiência. “No momento que o requerente for passar pela perícia tem que ter laudos e exames médicos atualizados”, orienta a advogada.