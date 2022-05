Solon Tepedino, especialista em Direito Trabalhista - Divulgação

Publicado 24/05/2022 06:00

Tirei minha licença maternidade no ano passado e dois meses depois, que voltei a trabalhar, fui demitida. Quais são os meus direitos trabalhistas? (Renata Santos – Grajaú)

No caso da Renata, que tirou licença maternidade e após dois meses retornou ao seu trabalho, é importante verificar quando foi o retorno dela às suas atividades laborativas. “A empregada gestante possui uma estabilidade de emprego, uma garantia dos seus direitos, da concepção da criança até cinco meses após o parto. Ou seja, dependendo de quando ela voltou às atividades, ela teria ainda uma estabilidade de emprego”, esclarece o advogado Solon Tepedino, especialista em Direito Trabalhista.

Caso a trabalhadora tenha sido demitida antes do período de cinco meses após o parto, deve procurar um advogado especialista para que possa ingressar com uma reclamação trabalhista pedindo a reintegração ao trabalho ou o pagamento dos valores que ela teria direito até cinco meses após o parto.