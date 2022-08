Reclamar Adianta

Recebi um TOI. O que fazer?

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já consolidou o entendimento de que apenas o TOI, mesmo que tenha a assinatura do consumidor, não é suficiente para legitimar o débito lançado, sendo imprescindível o cumprimento das exigências legais

Publicado há 5 dias