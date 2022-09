Fernanda Machado - Divulgação

Fernanda MachadoDivulgação

Publicado 01/09/2022 06:00

Meu Instagram foi clonado e estão enviando nos meus ‘stories’ anúncio de pirâmide financeira para meus amigos. O que devo fazer? (Simone Romeu, Tijuca)



O Instagram deve tomar providências para que a conta seja bloqueada e possivelmente resgatada pelo usuário verdadeiro. Segundo a advogada Fernanda Machado, é importante que o usuário informe ao maior número de amigos e familiares para que estes possam, em conjunto, noticiar a fraude junto ao aplicativo. Em paralelo, deve ser formalizada a ocorrência na Polícia Civil para que esta possa tomar as providências cabíveis.

De acordo com a especialista, o suporte da mídia social ainda não está desenvolvido o bastante para agir de forma rápida como fazem os bancos, em caso de invasão de contas. Por isso, é muito importante que você denuncie e avise aos amigos, assim que identificar o golpe.



Para evitar dores de cabeça, é importante usar todos os métodos de segurança possíveis no Instagram: autenticação em dois fatores, aplicativos de autenticação, solicitações de login, códigos de reserva, dentre outros. Essas são algumas práticas de segurança recomendadas pelo Instagram para que os usuários não percam o acesso às suas contas, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br.

