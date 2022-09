Ariani Fiori, advogada - divulgação

Minha mãe está internada há três meses na UTI e um médico apareceu no quarto pedindo dinheiro (Pix) para ela operar de emergência o coração. Transferi rapidamente e o médico desapareceu. Fui vítima de um golpe. O que posso fazer? O hospital pode ser responsabilizado por entrar estranhos e se vestir de médico? Heverton Santos - Itaguaí

Segundo a advogada Ariane Fiori os golpistas se aproveitam da situação de vulnerabilidade de pacientes e seus familiares. “Por isso, é necessário muito cuidado e nunca fazer pagamentos ou enviar dados sem comprovar e falar diretamente com o setor do hospital responsável, de preferência pessoalmente. Os hospitais não fazem pedidos de pagamentos por telefone, WhatsApp ou email. Também não pedem dinheiro para compra de medicamentos”, alerta a advogada.

Quanto aos médicos, também não é conduta de praxe pedir dinheiro antes de procedimentos. Se você for procurado por alguém dizendo ser médico do hospital, verifique com o próprio hospital ou clínica a veracidade do procedimento a ser realizado e o médico que realizará.

Ariana Fiori pontua que em relação à responsabilização por partes dos hospitais ou clínicas, já há algumas decisões, dos tribunais brasileiros, responsabilizando civilmente estes locais. “Tais decisões condenaram os hospitais ao pagamento de indenização à vítima ou a seus familiares quando ficou provado que houve vazamento de informações pessoais e/ou do prontuário médico. O hospital é o guardião dessas informações e deve garantir o sigilo e a segurança das mesmas.

