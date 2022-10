Reclamar Adianta

Vazamento de mensagens de WhatsApp

É crime digital previsto no Código Penal Brasileiro, no Artigo 153, que criminaliza "divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem".

Publicado há 7 dias