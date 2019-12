Após a ordem de suspensão dos pagamentos a serem realizados pelo Tesouro Municipal do Rio, a Secretaria de Fazenda emitiu, na manhã desta terça-feira, uma nota informando que o bloqueio é temporário. Segundo a pasta, a medida é "pontual ", busca ajustar o caixa e pode ser revertida a qualquer momento.

Durante esse período, vale ressaltar: o pagamento do restante do 13º salário é incerto. Não há data para o depósito ser realizado. Além disso, o pagamento do salário de dezembro - que tem que ser feito em janeiro - é outra preocupação nos bastidores da prefeitura.

A decisão de interromper provisoriamente os pagamentos vale desde as 14h de segunda-feira (16 de dezembro) e foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, dia 17, em decorrência das ordens de arresto pela Justiça do Trabalho. Os confiscos são para o pagamento dos terceirizados da Saúde, que estão com salários atrasados.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Fazenda suspendeu provisoriamente os pagamentos a serem realizados pelo Tesouro Municipal. A medida tem como objetivo ajustar o caixa do município em função dos arrestos determinados pela Justiça. O procedimento é pontual e pode ser revertido a qualquer momento.