Servidores municipais do Rio marcaram um protesto para esta quarta-feira (18), às 11h, em frente à prefeitura, na Cidade Nova, contra a suspensão do pagamento da segunda parcela do 13º salário.



A convocação para o ato está sendo feita pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe) e demais entidades que representam os funcionários municipais.

Agora à tarde, representantes dos sindicatos estão na prefeitura, aguardando serem recebidos pela assessoria do prefeito Marcelo Crivella. Eles pedem informações oficiais e uma previsão sobre a data do restante do abono.