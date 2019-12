O governo Witzel conseguiu aprovar todos os últimos projetos que tramitavam na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no fim deste ano. A proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020 do Estado do Rio passou, em discussão única, nesta terça-feira, na Casa. Pelo texto, o déficit orçamentário será de R$ 10,6 bilhões, e a conclusão da votação da PLOA será amanhã.

Também hoje os deputados aprovaram, em segunda discussão, a PEC da desvinculação dos fundos estaduais. Segundo o governo, com a transferência do saldo existente nesses fundos (até o fim de 2019) para o caixa do Tesouro estadual vai garantir um reforço de mais de R$ 900 milhões.