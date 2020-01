Witzel sanciona nesta sexta Orçamento de 2020; publicação deve sair no DO de segunda

Termina nesta sexta-feira, dia 24, o prazo para o governador Wilson Witzel sancionar o Orçamento de 2020, de autoria do Poder Executivo e aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no fim de 2019. O alerta foi feito pelo presidente da Comissão de Tributação da Alerj, Luiz Paulo (PSDB).



Nos bastidores do Palácio Guanabara, a previsão é de que hoje ocorra a sanção, e que o ato saia no DO de segunda-feira.



Para Luiz Paulo, a demora para a publicação se deve, entre outras razões, às mudanças que serão feitas nos fundos estaduais, já que 30% do saldo existente nessas reservas poderão ir para o Tesouro. Com isso, segundo ele, o governo deve estar fazendo análise minuciosa dos itens da LOA, que foi aprovada com emendas.



O texto prevê déficit de R$ 10,6 bilhões no Estado do Rio este ano, com uma receita líquida de R$ 72,6 bilhões e despesas de R$ 83,2 bilhões.