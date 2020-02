Servidores estaduais voltam à Alerj para articular reajuste salarial

Representantes do Fórum de Servidores Públicos do Estado do Rio voltaram nesta segunda-feira à Alerj para articular a derrubada dos vetos do governador Wilson Witzel aos dispositivos da Lei Orçamentária Anual de 2020 à reposição salarial do funcionalismo.



E ainda que o tema ainda não esteja no centro das discussões no plenário, a avaliação de deputados veteranos é de que é possível derrubar os vetos, já que a maioria costuma ser favorável a projetos que contemplam servidores.

O encontro dos funcionários foi com Luiz Paulo (PSDB), presidente da Comissão de Tributação da Casa, e membro das Comissões de Constituição e Justiça e de Orçamento. Mas a expectativa maior é para a reunião de amanhã com o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) e outros deputados, como o presidente da Comissão de Servidores, Bruno Dauaire (PSC).