IR 2020 : informe de rendimentos dos aposentados da Prefeitura do Rio já está disponível

Os informes de rendimentos impressos de aposentados e pensionistas da Prefeitura do Rio, referentes ao ano-base 2019, para fins de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual 2020, já estão disponíveis no site Carioca Digital, no endereço: https://carioca.rio/ , onde são normalmente visualizados e impressos os contracheques do funcionalismo.



Os valores descontados para o plano básico pelos usuários do Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM) também estão descritos no informe de rendimentos.

Já os servidores que utilizam planos superiores; os que possuem dependentes; os pensionistas e estranhos aos quadros devem obter os comprovantes de pagamentos no site da própria operadora Assim Saúde: https://assim.com.br/, área do cliente.



Por fim, os informes relativos aos financiamentos imobiliários obtidos junto ao Previ-Rio estão disponíveis na página do Previ-Rio, no endereço: http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.