A queda no preço do barril do petróleo no mundo deixou o Estado do Rio em alerta, principalmente pelo risco que isso representa para o pagamento de aposentadorias e pensões. Depois da grave crise financeira que o governo fluminense atravessou, a partir do fim de 2015, tendo como principal causa o recuo do valor da commodity, a equipe do governador Wilson Witzel formou um grupo de trabalho com secretários para "construir cenários e decidir as medidas a serem tomadas".

Os royalties e participações especiais são a principal receita do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio (Rioprevidência). Não à toa a crise que estourou nos últimos anos teve a queda dessa arrecadação como a maior causa.

O cenário fiscal só melhorou mediante alguns ajustes nas despesas, à adesão do Rio ao Regime de Recuperação Fiscal (com a suspensão do pagamento das parcelas da dívida do estado com a União), em setembro de 2017, e, claro, à melhora na arrecadação de royalites de petróleo.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) comprovam a 'dependência' que a previdência estadual tem dos royalties.

Quando em 2015 o Estado do Rio amargou a queda na arrecadação previdenciária, teve que aportar recursos do Tesouro no Rioprevidência. Naquele ano, a receita de royalties e participações especiais foi de R$ 5,2 bilhões e em 2014 o estado acumulou R$ 8,7 bilhões.

Em 2016, ano em que foi decretada a calamidade financeira, essa receita recuou ainda mais e o total foi de R$ 3,4 bilhões.

Já de janeiro a agosto de 2018, o estado acumulou R$ 8,9 bilhões, enquanto no ano todo de 2017 o resultado foi de R$ 7,1 bilhões.

Confira na íntegra a nota do governo:

"O Governo do Estado do Rio de Janeiro acompanha atentamente as oscilações internacionais do preço do barril do petróleo, que impactam diretamente a arrecadação de participações governamentais (Royalties e Participações Especiais).



A manutenção do atual cenário poderá, eventualmente, desestimular a realização de futuros investimentos pela indústria global de Óleo & Gás.



O Governo do Rio de Janeiro acompanha o comportamento do mercado de petróleo e da taxa cambial para avaliar possíveis impactos financeiros, econômicos e de desenvolvimento.



O Governador Wilson Witzel formou grupo de trabalho do qual participam ele, o vice-Governador Claudio Castro, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, o Secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, o Secretário da Casa Civil e Governança, André Moura, o Secretário de Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues, o Procurador Geral do Estado, Dr. Marcelo Lopes e o Diretor-Presidente do RioPrevidência, Sérgio Aureliano, para construir cenários e decidir as medidas a serem tomadas".