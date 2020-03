Rioprevidência suspende prova de vida para aposentados do estado devido ao coronavírus

Em decorrência da pandemia de coronavírus, o Rioprevidência decidiu suspender a prova de vida anual que vem sendo exigida aos aposentados e pensionistas desde o início deste ano.

De acordo com a autarquia, que é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, "a medida busca evitar deslocamento desnecessário" dos inativos e demais vínculos do órgão às agências do Bradesco para a atualização cadastral.

Leia Mais Estado do Rio exige prova de vida de 22 mil inativos este mês A decisão é por tempo indeterminado. E a autarquia informou que, assim que o processo for restabelecido, será comunicado.

Os 22 mil inativos e pensionistas que deveriam fazer o recadastramento em alguma agência do Banco Bradesco neste mês, então, devem aguardar as próximas informações do órgão.