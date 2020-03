Efeito coronavírus: Estado do Rio adia classificação para contrato temporário de professores

Em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus, a Secretaria Estadual de Educação decidiu adiar, por tempo indeterminado, a divulgação da classificação de professores aprovados para contrato temporário, que ocorreria nesta terça-feira. A pasta também prorrogou a convocação dos mesmos, que seria realizada amanhã.

De acordo com a secretaria, essas medidas estão alinhadas ao decreto do governador Wilson Witzel referente às medidas de prevenção à disseminação do novo vírus.

Assim que o processo de classificação for reaberto a secretaria vai divulgar.