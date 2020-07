Eleição para defensor público geral do Estado poderá ser virtual

A eleição para defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro, prevista para o fim do ano, poderá ocorrer de forma virtual - e informatizada. A Defensoria Pública (DPRJ) firmou um convênio com o Ministério Público Estadual para cessão gratuita do direito de uso do Sistema Eletrônico de Votação (SEV), possibilitando a cooperação entre as duas instituições na área de tecnologia da informação.

O SEV possibilita a realização de votações por meio eletrônico a partir de qualquer computador com acesso à internet. De acordo com a Defensoria, o software foi desenvolvido pelo MPRJ, com a utilização de recursos de segurança que garantem o sigilo da votação.

O convênio autoriza a DPRJ utilizar o programa pelos próximos 60 meses. Além disso, segundo o órgão, os custos de implementação e operação serão apenas com infraestrutura necessária para o funcionamento: ou seja, computadores e suporte técnico, por exemplo.

“As referências extraordinárias de desempenho e a facilidade de integração aos sistemas internos foram determinantes para o pedido de cessão da ferramenta”, disse o defensor público Alexandre Romo, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Ele ressaltou que o convênio gerou também economia de tempo, de recursos materiais e de pessoal da Defensoria: “Ao invés de se desenvolver um sistema do zero, aproveitamos todo o trabalho feito anteriormente, com economia de tempo e de recursos materiais e de pessoal. O que levaria meses, entre desenvolvimento e implantação, poderá ser introduzido na Defensoria Pública em pouquíssimo tempo. Se aprovado pelo Conselho Superior, o SEV proporcionará mais comodidade nas eleições internas".