Terceirizados da Faetec recebem até amanhã salário atrasado de abril

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação informou que o depósito do salário de abril dos terceirizados da Rede Faetec e Fundação Cecierj foi efetivado nesta segunda-feira. Segundo a pasta, devido ao float bancário, que retém os valores depositados por alguns dias úteis antes de cair na conta do destinatário, a previsão é de que o pagamento esteja na conta dos terceirizados até amanhã (quarta-feira, dia 29).

De acordo com a secretaria, "as faturas de maio estão sendo reavaliadas, seguindo orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE)". E a previsão é de o depósito referente à folha salarial de maio ocorra em 3 de agosto.