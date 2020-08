Em meio a impasse, operação com royalties será tema de reunião entre Fazenda e vereadores

A secretária municipal de Fazenda do Rio, Rosemary Carvalho, vai se reunir, por videoconferência, com vereadores, na próxima terça-feira, para tratar de um tema que está em meio a um impasse entre o governo e o Legislativo: a antecipação de receita de royalties. Parlamentares pediram ao TCM que barre a operação financeira até que o governo mostre estudo de impacto para os próximos anos.

Em nota, a Fazenda informou que a pasta "vai se reunir com os representantes da Câmara de Vereadores para sanar quaisquer dúvidas em relação à cessão de royalties e participações especiais, que visa capitalizar o Fundo de Previdência do Municipio (Funprevi)"

A reunião começará às 11h e poderá ser acompanhada por meio do canal do YouTube da Câmara de Vereadores, disponível no site do Legislativo.