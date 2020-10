Por O Dia

Tudo indica que a Polícia Militar do Rio abrirá, no próximo ano, um novo Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). Interlocutor da categoria com o governo, o deputado federal Sargento Gurgel (PSL-RJ) tem acompanhado o assunto de perto e conversado com representantes da corporação. Segundo Gurgel, a previsão é de até duas mil vagas ainda no início de 2021.



O parlamentar deu essa indicação após debater sobre o tema com o comandante-geral da PMERJ, coronel Rogério Figueiredo. E ressaltou ainda que a medida é necessária porque a recente abertura de 3.200 vagas mostrou-se insuficiente para suprir a demanda de sargentos que buscam a promoção, segundo avaliação da própria corporação.



O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos atual teve como critério a antiguidade (policiais com mais de 20 anos na corporação). Porém, cerca de 292 PMs que passaram em todas as etapas do CAS acabaram não sendo contemplados.

Há cinco anos

Gurgel, que é coordenador da bancada federal do Rio no Congresso, esteve com o comandante-geral da PM na última semana. Segundo o parlamentar, Figueiredo informou sobre o planejamento para corrigir, em definitivo, ainda em 2021, as pendências relativas ao CAS. Antes do curso atual, o último só foi realizado há cinco anos.



"A demanda é muito grande. Um novo concurso vai corrigir o quadro para atender todos os sargentos que fizeram 20 anos na corporação ou ainda vão completar até a data do novo CAS", declarou o deputado.



Segundo ele, é "um dever contido no Estatuto da Polícia Militar a realização de cursos com regularidade": "Para que sejam respeitadas a hierarquia e a disciplina, pois policiais perdem promoções por não cumprirem o requisito de cursos".