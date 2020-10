Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux fará a reunião às 16h20 de terça-feira Nelson Jr./SCO/STF

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/10/2020 16:53 | Atualizado 23/10/2020 19:14

Apesar de o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), ter comunicado ontem, no plenário da Casa, o cancelamento da reunião da comissão pró-royalties do Rio com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, o encontro irá sim acontecer. Uma nova confirmação foi dada em seguida. No entanto, Fux receberá apenas o governador em exercício, Cláudio Castro, e Ceciliano.

A reunião será no Supremo, em Brasília, às 16h20, e terá como tema a ação que contesta a Lei 12.734 de 2012, de nova partilha dos royalties de petróleo produzido em estados e municípios. Os representantes do Rio querem adiar o julgamento, que a princípio está marcado para 3 de dezembro.

A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pelo Rio após a edição da lei. E, em 2013, a ministra Cármen Lúcia concedeu uma liminar favorável ao governo fluminense. Agora, o plenário vai bater o martelo sobre o assunto.

