Por PALOMA SAVEDRA

Os servidores públicos municipais, estaduais e federais no Rio de Janeiro foram às ruas do Centro da cidade nesta quarta-feira em protesto à reforma administrativa . O ato teve concentração na Candelária, às 16h, e foi parte de uma mobilização nacional em reação à PEC 32. Outras capitais também foram palco de manifestações.

O funcionalismo de todo o país tem se organizado para evitar o avanço da proposta no Congresso, que deve ser votada em 2021 . O projeto do governo federal reformula as regras do serviço público na União, estados e municípios. Entre as medidas previstas, está o fim da estabilidade para novos servidores e a extinção de benefícios, como triênio e licença prêmio.