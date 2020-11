Rodrigo Maia pode levar o projeto ao plenário ainda este mês Tomaz Silva/ Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/11/2020 12:56

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) receberá, a partir das 13h desta terça-feira, representantes do governo federal e do Estado do Rio, como o governador em exercício, Cláudio Castro , para tratar do PLP 101/2020, que prevê um novo modelo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Autor do texto, o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) também participará da reunião, que poderá abrir caminho para um acordo entre o Rio e a União.

A proposta prevê uma nova renegociação de dívidas dos estados brasileiros com o Tesouro Nacional e, para os entes em grave crise, a adesão à recuperação fiscal.

Esse novo regime proposto no texto tem duração total de 10 anos. Se de fato o projeto for aprovado pelo Congresso, o Rio de Janeiro terá 13 anos de recuperação fiscal. E deixará de pagar a parcela da dívida com a União no primeiro ano. Nos anos seguintes, pagará gradativamente, em cotas mais suaves.

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás também pretendem aderir ao RRF. Aliás, governadores desses e de outros estados também marcarão presença na capital federal esta semana para tratar do tema.