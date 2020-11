Segundo Cláudio Castro, projeto será apresentado por etapas Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Se a União propõe alguns ajustes para enxugar gastos públicos focando na mudança das regras do serviço público, nos estados outras propostas começam a sair do papel. No Rio de Janeiro, como a coluna antecipou em 7 de outubro , em breve o governo apresentará detalhes da reestruturação da máquina estadual. O objetivo é tirar a ideia do papel já este ano.

Será um amplo programa, composto por vários projetos de lei para desestatizações de empresas e sociedades de economia mista, além da fusão de fundações (entre elas, a Leão XII e a FIA). A primeira etapa será divulgada na semana que vem . E a segunda em fevereiro de 2021.

O governador afastado Wilson Witzel tentou iniciar essa discussão com a Assembleia Legislativa do Rio em abril, quando a pandemia da covid-19 já começava a afetar a arrecadação tributária.

Agora, o governador em exercício, Cláudio Castro, adota tom conciliador. Ele pediu a devolução do projeto de Witzel para enviar um com o seu carimbo. E já disse que essa reforma será "discutida" e elaborada em conjunto com o Legislativo.