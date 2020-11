Cláudio Castro enviará proposta de reforma administrativa Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/11/2020 19:14

Dando seguimento a sua proposta de montar uma equipe própria, sem a marca da gestão Witzel, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, fez mais duas trocas no secretariado nesta sexta-feira. Desta vez, a mudança abriu espaço para o Legislativo, com a nomeação, em edição extraordinária do Diário Oficial, dos deputados Gustavo Tutuca (MDB) como secretário de Turismo e Dr. Serginho (Republicanos) para o comando da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Tutuca e Dr. Serginho entram nos lugares de Adriana Homem de Carvalho, que estava na pasta do Turismo, e Maria Isabel de Castro de Souza, na Ciência e Tecnologia.

O governador interino disse que a "a retomada do turismo consciente e seguro durante a pandemia que enfrentamos será o grande desafio de Gustavo Tutuca à frente da secretaria": "Vamos fomentar cada vez mais essa vocação do Estado do Rio de Janeiro, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico".

Segundo Castro, "Dr. Serginho terá a tarefa de coordenar ações importantes de estado, como o investimento em pesquisa, a formação de nossos jovens, tanto na Faetec como nas universidades estaduais, e o nosso ensino a distância".