O prefeito eleito para a cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), terá que lidar com um déficit de R$ 10 bilhões Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/12/2020 13:08 | Atualizado 02/12/2020 18:39

O futuro secretário de Fazenda e Planejamento do governo Paes, Pedro Paulo, apresentou um cenário desastroso para as finanças municipais em 2021. Segundo as projeções feitas com base nos dados do Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ), o Rio terá um déficit de R$ 10 bilhões. Esse valor inclui ainda a folha do décimo terceiro salário - que ainda não foi pago - e a folha de dezembro (quitada em janeiro).

Diante desse quadro, Pedro Paulo admitiu que o governo terá que ser “rigoroso nas despesas”. Ainda assim, falou que pagamento em dia de salários de servidores será sempre prioridade.

“Vamos iniciar o ano com contingenciamento de gastos, mas ainda não sabemos qual o valor, e vamos fazer auditorias nos contratos. Vamos olhar com lupa no grau máximo todos os contratos”, disse ele, que complementou:

“Também criaremos um teto de gastos, focando nos salários acima do limite do funcionalismo. Faremos uma espécie de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) do município”.

O futuro secretário acrescentou: “O cenário fiscal é trágico”.

Uma das saídas também será negociar com a União recursos ao Rio de Janeiro. A tentativa é de financiamentos a fundo perdido. Pedro Paulo lembrou que há emendas parlamentares de bancadas com recursos a serem liberados.

IPTU

Pedro Paulo conversará ainda com o chefe da equipe de transição de governo, o secretário da Casa Civil, Paulo Albino, e pedirá que sejam logo emitidos os carnês de IPTU.

Dessa forma, os contribuintes pagariam os valores já no início de 2021 com o desconto de 7%, gerando receita no primeiro mês do próximo ano.

REMANEJAMENTO DO ORÇAMENTO

Paes também articula com a Câmara de Vereadores a aprovação urgente do Orçamento para 2021 com margem de remanejamento acima de 25%.

Com isso, é possível realocar verbas que teriam uma destinação específica.