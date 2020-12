Servidores municipais, como os da Educação, cobraram o pagamento do 13º salário em ato na prefeitura do Rio Divulgação

O advogado que assina ação, Carlos Henrique Jund, ressaltou que, caso o município não siga o que está previsto na lei, a federação então pedirá ao Judiciário o arresto das contas públicas do Rio. O objetivo é conseguir os recursos para quitar o 13º dos mais de 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.



O advogado que assina ação, Carlos Henrique Jund, ressaltou que, caso o município não siga o que está previsto na lei, a federação então pedirá ao Judiciário o arresto das contas públicas do Rio. O objetivo é conseguir os recursos para quitar o 13º dos mais de 100 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.

Segundo Jund, a interpelação é para apontar a data-limite fixada pela Lei Orgânica Municipal para esse pagamento.

"Saldar o 13º salário de forma parcelada ou fora da data aprazada por lei, além de ferir o princípio da legalidade administrativa, fere os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial", declarou.

Crivella declarou que o depósito da gratificação depende da antecipação de receita de royalties. A operação, porém, ainda não foi autorizada pelo TCM-RJ. O órgão já apontou que a medida caracteriza-se como operação de crédito, o que, no último ano de governo, é impedido por lei.

Lesão aos direitos fundamentais



O advogado argumentou ainda que "os servidores não podem ser submetidos à discricionariedade do administrador, justificando a intervenção do Judiciário na esfera administrativa ante a ampla lesão aos direitos fundamentais que decorre da omissão na gestão dos recursos públicos".



Presidente da Fasp, Álvaro Barbosa destacou ainda que, em especial os aposentados e pensionistas, contam nesta época do ano com os valores do abono para quitar dívidas.

"O servidor não pode ficar à mercê da má gestão pública, pois estamos falando de verba de caráter alimentar", afirmou Barbosa.