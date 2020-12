Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio se reúnem hoje, às 13h, no colégio de líderes, para alinhar as emendas ao projeto de lei que prevê a abertura de mais um Refis (programa de refinanciamento de dívidas de ICMS que empresas têm com o estado) . Havendo consenso, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Márcio Pacheco (PSC), apresentará o substitutivo ao texto, que, em seguida, será votado no plenário.