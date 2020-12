Funcionalismo da Prefeitura do Rio cobra diariamente a data do depósito do 13º Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/12/2020 11:50

Os grupos de servidores municipais do Rio foram tomados nesses dias por um aviso: de que o pagamento do 13º salário sairá na próxima sexta-feira, dia 18. A mesma mensagem foi disparada em grupos de WhatsApp de aposentados da Prefeitura do Rio e funcionários de diferentes categorias. No entanto, a notícia é falsa.

Procurada pela coluna, a Secretaria Municipal de Fazenda deixou claro que se trata de boato. "A secretaria não confirma a informação de que o 13º será pago no dia 18 e reitera que segue trabalhando para pagar o 13º dos servidores municipais", informou a pasta.

Publicidade

A data do depósito da gratificação natalina tem sido questionada diariamente pelo funcionalismo. Até o momento, não há garantia de que o governo pagará ainda este ano. A avaliação nos bastidores é de que não há recursos suficientes em caixa para quitar essa folha.