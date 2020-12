Por PALOMA SAVEDRA

A aprovação do novo modelo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) - previsto no PLP 101 - pelo Congresso permitirá um alívio de caixa de R$ 52,5 bilhões ao Estado do Rio de 2021 até 2029 . Desse total, R$ 10,2 bilhões deixarão de ser desembolsados já no próximo ano, segundo dados do Tesouro Nacional.