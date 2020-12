Governador em exercício, Cláudio Castro participou do encerramento do ano legislativo Philippe Lima

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:06

No encerramento do ano legislativo na Alerj, nesta quinta-feira, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, elogiou a boa relação com o Parlamento fluminense e com o presidente Jair Bolsonaro. Castro ressaltou ainda o alinhamento entre ele e Bolsonaro, e disse que “política se faz com diálogo, firmeza e palavra”.



"O presidente Bolsonaro é uma pessoa de palavra e tem ajudado muito o Rio de Janeiro. Se não fosse ele, nós não teríamos fechado as contas do Rio esse ano. A ajuda da Assembleia Legislativa e do presidente foram fundamentais", declarou Castro.



O governador interino também agradeceu à Alerj pela parceria: a Casa devolveu ao caixa estadual R$ 300 milhões de recursos economizados do duodécimo do Legislativo.

O valor ajudou o governo a pagar o 13º salário do funcionalismo no último dia 15.



Castro também citou a atuação da Assembleia frente ao julgamento da ação de partilha dos royalties pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os parlamentares lideraram um movimento para que a análise do tema fosse adiada até que saia uma solução a partir de acordo entre os governos estaduais.



Se houver mudança na divisão dos recursos entre entes produtores e não produtores, o estado fluminense perderá R$ 57 bilhões nos próximos cinco anos.