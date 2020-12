Funcionalismo da Prefeitura do Rio cobra diariamente a data do depósito do 13º Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 21/12/2020 19:11

A Prefeitura do Rio vai pagar nesta quarta-feira (dia 23) o 13º salário de servidores municipais com vencimentos de até R$ 3 mil. De acordo com a Secretaria de Fazenda, o depósito vai alcançar mais de 46 mil funcionários públicos ativos, aposentados e pensionistas.

A data do crédito para o restante do funcionalismo (do grupo que está na faixa salarial acima de R$ 3 mil) ainda não foi informada.

A Fazenda informou que, no último dia 18, mais de 20 mil funcionários celetistas de empresas municipais, incluindo a Comlurb, receberam o pagamento do 13º. E que, com isso, na próxima quarta-feira, dia 23, mais de 67 mil servidores já terão recebido o 13° de forma integral.



A pasta declarou ainda que "segue trabalhando para pagar o 13º salário dos demais servidores do município e na busca pelo aumento de receitas municipais".