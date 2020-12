Tesouro Nacional comunicou o governo fluminense neste mês sobre fim do RRF AFP/Arquivo

Por PALOMA SAVEDRA

O que motivou a mudança de posicionamento da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a recuperação fiscal do Estado do Rio vem sendo questionado nos bastidores — em Brasília e no Rio. Há quem afirme que se trata de interferência política. E outros apontam uma mão mais pesada da União na cobrança de ajustes fiscais mais duros pelo estado fluminense.

Fato é que governos locais, como Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tentam aderir à recuperação fiscal. E o anúncio de extensão do RRF do Rio desagradou a alguns. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) chegou a reclamar publicamente da resistência do Tesouro a ajudar seu estado, enquanto, segundo ele, o governo fluminense foi beneficiado com mais tempo sob a vigência do acordo.

