Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 07/01/2021 12:45 | Atualizado 07/01/2021 13:15

Servidores municipais do Rio de Janeiro farão um ato simbólico em frente à sede da prefeitura, na Cidade Nova, nesta sexta-feira, em protesto ao atraso do 13º salário das categorias. Na ocasião, os funcionários também vão protocolar um ofício pedindo audiência com o prefeito Eduardo Paes (DEM). A mesma solicitação será feita ao novo presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado (DEM).



O ato está sendo convocado pelo Movimento Unificado dos Servidores Municipais do Rio (Mudspm), que reúne diversas categorias do serviço público carioca. Devido à pandemia, a manifestação terá poucas pessoas - todas com máscaras - e será transmitida ao vivo pelas redes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe).

Diante do caos nas finanças deixado pela gestão anterior , o funcionalismo também se preocupa com os próximos pagamentos. E pretende cobrar do atual governo o compromisso com os salários em dia, entre outras questões relativas às categorias.

Esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, é o prazo oficial para o depósito da folha de dezembro. No entanto, o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, já afirmou que o governo anterior não deixou o valor necessário em caixa para quitar essa despesa.

