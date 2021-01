Auditores fiscais do Trabalho fazem campanha pela erradicação do trabalho infantil Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 07:00

A Inspeção do Trabalho completa 130 anos hoje, dia 17 de janeiro. Criada para coibir o trabalho de crianças menores de 12 anos, suas atribuições avolumaram-se ao longo do tempo. Hoje é instrumento importante na proteção dos contratos trabalhistas, na segurança e saúde dos empregados e no combate ao trabalho escravo.

Para marcar a data, o Sinait, sindicato que representa os auditores fiscais do Trabalho, protagonistas na garantia desses direitos, promove nas redes sociais a campanha ‘Trabalho infantil. Uma realidade que poucos conseguem ver’. O objetivo é chamar atenção para o desafio de erradicar o trabalho infantil no Brasil e no mundo até 2025.

O Sinait ressalta que 2021 será o Ano Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, definido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU. "Além disso, a erradicação do problema é uma das metas da 'Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável'", acrescenta.

Em nota pública, o sindicato lembra que "na pandemia, os servidores assumiram papel essencial na proteção dos trabalhadores contra condições que os colocassem em risco de contaminação pelo novo coronavírus".

E reforça que a importância da carreira para a sociedade "ficou ainda mais explícita diante do agravamento do quadro de crise socioeconômica trazido pela crise de saúde pública".

"A covid-19 trouxe consigo, além das mortes, aumento do desemprego, da pobreza, da informalidade, da precarização, do trabalho irregular de crianças e adolescentes, do trabalho análogo à escravidão. Todos esses desafios são enfrentados pela Inspeção do Trabalho", destaca.