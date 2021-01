Todos os andares do edifício-sede da Sefaz-RJ passaram pela limpeza Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 08:00

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, neste fim de semana, mais uma ação preventiva contra a pandemia da covid-19 em seu edifício-sede, localizado na Avenida Presidente Vargas 670, Centro do Rio.

A limpeza foi fruto de uma parceria com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), permitindo a sanitização do prédio de 20 andares, sem custos para a pasta.



Em paralelo, a Sefaz-RJ tem implementado outras medidas de prevenção contra a Covid-19, conforme orientação do Decreto 47.176/20.

Entre elas, o reforço da higienização do prédio, realizada duas vezes ao dia, a instalação de totem de álcool 70% na entrada do edifício, a checagem da temperatura dos visitantes e servidores, a recomendação da manutenção do distanciamento social entre as pessoas, a orientação de uso obrigatório de máscara dentro da unidade e a oferta de álcool 70% nos elevadores e corredores.