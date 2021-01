Cláudio Castro receberá integrantes da bancada federal, além de Arthur Lira Reginaldo Pimenta

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 20/01/2021 05:00

As articulações do governador em exercício Cláudio Castro em Brasília não se limitam ao Palácio do Planalto, com quem ele também tem uma aproximação. Castro quer reforçar

suas relações com parlamentares que integram a bancada fluminense. Hoje, inclusive, o governador interino terá reunião de trabalho com a bancada federal do Rio de Janeiro.

O encontro será no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e contará com a presença do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), um dos candidatos à presidência da Casa Legislativa.

Lira é o candidato do presidente da República, Jair Bolsonaro, e a sua presença na reunião sinaliza, mais uma vez, a convergência entre o atual chefe do Executivo do Rio e Bolsonaro.

A expectativa é que, durante e depois do encontro, Castro manifeste apoio a Lira e interceda por ele.