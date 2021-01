Profissionais da Secretaria Estadual de Educação cobram vacinação completa para o retorno às atividades presenciais Reprodução/Google Maps

Os professores da rede estadual de ensino podem vir a entrar nos primeiros grupos prioritários da campanha de vacinação contra a covid-19. O tema foi tratado na quinta-feira por integrantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe-RJ) com o secretário da pasta, Comte Bittencourt. O titular da secretaria não cravou a informação, nem datas, mas disse aos representantes da categoria que está pleiteando a rápida imunização dos educadores.

Na reunião, Comte também detalhou o plano de retorno às aulas. Na ocasião, o Sepe reafirmou as críticas sobre o modelo de teletrabalho adotado em 2020. E a informação passada pela secretaria é de que os profissionais com comorbidade continuarão em trabalho remoto. Além disso, novas declarações de comorbidades dependerão de atestado médico.



Os integrantes do sindicato também ressaltaram o posicionamento contrário ao retorno presencial, enquanto o processo de vacinação dos professores e demais servidores da pasta não for concluído.

Sobre a implementação de um terço da carga horário para planejamento, o Sepe cobrou o cumprimento de recente decisão judicial que determina a medida. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ) recorrerá, como confirmou o secretário na reunião. A expectativa é que o governo execute quando já não houver mais recurso.