Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 25/01/2021 15:43

Como já era esperado, o candidato à presidência da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL) - nome do presidente da República, Jair Bolsonaro -, disse que, se eleito, vai priorizar no primeiro semestre as votações de propostas de controle de gastos públicos: a PEC Emergencial (186/19) e a PEC da reforma administrativa (32/20). O primeiro texto prevê gatilhos de contenção de despesas em períodos de crise , como a redução de salário e jornada de servidores, e o segundo reforma as regras do serviço público.