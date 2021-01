Autarquia enviou ofício para a Assim pedindo a prorrogação sem custos para os cofres públicos Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/01/2021 17:08 | Atualizado 26/01/2021 17:09

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) e a Assim finalizaram as negociações para a extensão do contrato do plano de saúde dos servidores cariocas. A operadora vai garantir a cobertura do plano por mais seis meses, sem reajuste, como havia sido solicitado pela presidente da autarquia, Melissa Garrido

O contrato com a empresa terminaria no próximo dia 31. Diante do prazo curto para a realização de um novo credenciamento, a autarquia pediu a prorrogação para assegurar a continuidade do atendimento a 150 mil pessoas durante a pandemia da covid-19.



Atualmente, o contrato atende a mais de 150 mil servidores ativos e aposentados titulares e seus dependentes.

Publicidade

A presidente do instituto ressaltou que a prorrogação do contrato sem aumento de custos "atende às determinações em relação aos contratos nesta gestão, em especial às medidas de austeridade anunciadas já em 1º de janeiro pela Secretaria de Fazenda e Planejamento".