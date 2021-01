Interessados devem ficar atentos ao prazo do Ministério da Economia Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 17:05 | Atualizado 27/01/2021 17:21

A suspensão da prova de vida de servidores federais aposentados e pensionistas, além de anistiados políticos, até 31 de março, não vale para aqueles que tiveram o pagamento do benefício interrompido até o dia 31 de dezembro de 2019. Em nota, o Ministério da Economia ressaltou que a extensão do prazo de cancelamento, em razão da pandemia, não se aplica para esse grupo.

No entanto, essas pessoas que tiveram o benefício suspenso têm até o prazo final da suspensão - ou seja, 31 de março de 2021 - para solicitar o restabelecimento excepcional dos pagamentos de proventos e pensões.

Publicidade

O pedido deve ser feito por meio do módulo de Requerimento do Sigepe, tipo de Documento "Restabelecimento de Pagamento - COVID19". Se a solicitação for aceita, o beneficiário será comunicado por e-mail e o restabelecimento excepcional obedecerá ao cronograma mensal da folha de pagamento, sendo pago enquanto durar o prazo de suspensão da Prova de Vida.

CALENDÁRIO OFICIAL VIRÁ DEPOIS



A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia informou que, posteriormente, estabelecerá o prazo e a forma para realização da comprovação de vida daqueles que foram contemplados com a suspensão, assim como dos que tiveram o pagamento excepcionalmente restabelecido por solicitação via requerimento do Sigepe.



Para a comprovação de vida, é necessário que a pessoa compareça pessoalmente à agência bancária onde recebe o pagamento, portando um documento pessoal de identidade com foto.