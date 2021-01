Agentes do Degase fizeram segundo ato pela pauta da categoria; desta vez foi em frente à Seeduc Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:28 | Atualizado 27/01/2021 20:48

Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) farão uma assembleia no dia 4 de fevereiro, uma quinta-feira, para decidir sobre a possibilidade de greve da categoria. Os servidores fizeram um ato na manhã desta quarta-feira, em frente à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), cobrando progressões, aumento do auxílio-alimentação, entre outros itens. Diante da falta de previsão desses pagamentos, eles já cogitam uma paralisação.

A assembleia geral com indicativo de greve está sendo convocada pelo Sind-Degase, a partir das 16h30 do dia 4, na Ilha do Governador. A entidade diz que a decisão foi tomada logo depois de os diretores do sindicato serem atendidos pelo secretário de Educação, Comte Bittencourt. O encontro, segundo os agentes, confirmou que o governo não aponta uma solução imediata para a demanda da classe.

A categoria também reivindica o fim do descontos no RAS, a liberação da fruição das licenças-prêmio, além da realização de concursos públicos para suprir as vacâncias de dez anos desde o último certame.

Essa foi a segunda manifestação dos agentes do Degase. A primeira foi realizada em frente ao Palácio Guanabara e em conjunto com os servidores da Seap, em 13 de janeiro.