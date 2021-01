Professores são contra retorno das aulas presenciais agora Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:41 | Atualizado 30/01/2021 16:36

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe-RJ) vai recorrer à Justiça contra o retorno das aulas presenciais na rede carioca de ensino, anunciado pela Prefeitura do Rio. Em nota, a entidade informou que, diante do anúncio de reabertura das escolas "durante a pandemia da covid-19", o departamento jurídico "ajuizará todas as medidas cabíveis contra tais medidas que representarão um maior risco à vida" dos professores e demais servidores.

O Sepe declarou ainda que adotar a medida quando há uma "segunda onda de pico de contágio e mortes", favorecerá "ainda mais a circulação e a aglomeração de pessoas propiciando o aumento do nível de contágio e de mortes".

Publicidade

A entidade acrescentou que a rede municipal do Rio é a maior rede da América Latina e uma referência. E alegou que "a sua reabertura poderá produzir um efeito cascata sobre as demais redes de educação que se também reabrirem ocasionará um enorme impacto com a circulação de milhões de pessoas no estado do RJ com graves consequências para toda a população".

Segundo o sindicato, as medidas do governo municipal representam "ofensa aos princípios fundamentais da Constituição da República de respeito à vida e à dignidade da pessoa humana".

Publicidade

A categoria já havia declarado ser favorável à volta das atividades presenciais somente após a vacinação completa dos profissionais de Educação tanto na rede estadual quanto na rede municipal.