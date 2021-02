Medida alcança professores e demais funcionários da Educação das escolas públicas e particulares em todo o estado Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta nesta quarta-feira, em discussão única, proposta que prioriza a vacinação contra a covid-19 dos profissionais de Educação das escolas públicas e particulares em todo o estado. A medida, agora, só depende da sanção do governador em exercício Cláudio Castro, que tem até 15 dias para tomar sua decisão.

De autoria da deputada Martha Rocha (PDT), a norma autoriza a organização de grupos prioritários entre os educadores na campanha de imunização. O texto altera a Lei 9.040/20, que trata do tema.

De acordo com o projeto aprovado, o escalonamento começa com os profissionais que estejam exercendo atividades presenciais nas escolas. Em seguida, devem ser imunizados aqueles que estão no grupo de risco. Depois, os que estejam exercendo as funções de forma remota.

A medida ainda prevê que os educadores que não forem vacinados poderão optar por desempenhar suas atividades virtualmente.