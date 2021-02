Prefeitura tem cerca de 190 mil servidores ativos, inativos e pensionistas Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/02/2021 16:54 | Atualizado 03/02/2021 19:22

O pagamento dos salários de janeiro dos servidores municipais sairá nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, quando cai o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado (prazo oficial para o depósito). A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Rio confirmou a data do crédito.

Por enquanto, não foi sinalizada a possibilidade de antecipação salarial. Neste primeiro momento, o governo carioca vem trabalhando com foco no incremento de receita para conseguir garantir os pagamentos em dia, já que este ano serão duas folhas salariais a mais.

Inclusive, ainda há cerca de 100 mil servidores à espera do 13º de 2020, deixado como dívida pela gestão anterior.

Atualmente, são 198 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados à Prefeitura do Rio. E o valor da folha salarial (bruta) mensal perfaz um total de R$ 1,4 bilhão.